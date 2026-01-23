Başkan Seyitoğlu, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Başkan Seyitoğlu, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

23.01.2026 14:16
Osmaniye'nin Başkanı Fatih Seyitoğlu, 'Yılın Kareleri' oylamasında AA'nın fotoğraflarını değerlendirdi.

Osmaniye'nin Mehmetli Belde Belediye Başkanı Fatih Seyitoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Seyitoğlu, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin geçen yıl Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan olaylara ilişkin 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" ve "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğraflarını seçen Seyitoğlu, "Haber"de Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi vatanımız" başlıklı karesine oy verdi.

Seyitoğlu, "Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in "Alperen", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Emin Yoğurtcuoğlu'nun "Av ve avcı", "Günlük Hayat"da ise Harun Özalp'ın "Yağmur altında, keyfi yerinde" karesini tercih etti.

Çalışmalarından dolayı AA'ya teşekkür eden Başkan Seyitoğlu, "Dünyanın her yerinden bize anında haber ulaştıran Anadolu Ajansı, birbirinden güzel fotoğraflarla karşımıza çıktı. Seçmekte bayağı zorlandık, hepsi birbirinden güzel kareler. Biz de oylamamızı yaptık. Bütün arkadaşlara başarılar diliyorum. Anadolu Ajansına da bu emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Fatih Seyitoğlu, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

