Son Dakika Haberleri: Başkan Söğüt, "Hizmet aşkımız kenti kuşatacak"
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Başkan Söğüt, "Hizmet aşkımız kenti kuşatacak"

2 saat önce

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Ulaşım Müdürlüğü'ne ait atölyelerin yer aldığı teknik hizmetler şantiyesini gezdi ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldıKörfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Ulaşım Müdürlüğü'ne ait atölyelerin...

Başkan Söğüt,
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Ulaşım Müdürlüğü'ne ait atölyelerin yer aldığı teknik hizmetler şantiyesini gezdi ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Ulaşım Müdürlüğü'ne ait atölyelerin yer aldığı teknik hizmetler şantiyesini gezdi, incelemelerde bulunarak çalışanlara kolaylıklar diledi. Başkan Şener Söğüt'e Başkan Yardımcısı Faruk Denli ve müdürler de eşlik etti. Körfez'de çok güzel hizmetlerin hayata geçirildiğini ve şimdi bunlara yenilerinin ekleneceğini belirten Başkan Söğüt, "Sizler arka planda görünen ama bu kent için varınızı yoğunuzu ortaya koyan gizli kahramanlarsınız. Hepimizin ortak çabası daha güzel bir Körfez. Bunun için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmayı sürdüreceğiz. Sizler de bu ortak çabanın önemli birer unsurusunuz. Yapılan her eserde katkınız var. Fazla göz önünde bulunmasanız da arka plandaki bu belediyenin kahramanlarısınız" diye konuştu.

"Birbirimizi sevmek, şehrimizi sevmek tüm hizmetlerin de hızla ilerlemesine vesile olacaktır" diyen Başkan Şener Söğüt, "Biz; şehrimize ve milletimize hizmet etmekten gurur ve mutluluk duyuyoruz. Körfez'e hizmet etmek de en büyük aşkımız. Körfez'in bir ucundan bir ucuna, halkımızı kucaklayan bir anlayışla çalışmalarımızı sürdüreceğiz, birlik ve beraberliğimizi güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:02 Kaynak: İHA
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