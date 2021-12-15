Başkan Taban'dan Marmara Bölgesi'nin son yağ ustasına ziyaret - Son Dakika

Tarih kokan şehir İnegöl, asırlardır devam eden hikayesinde pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış, Osmanlı'nın kuruluş dönemi ve 650 yıllık saltanata şahitlik etmiş Cumhuriyete geçiş sürecinin de en yakın tanıklarından biri. Bu özellikleriyle İnegöl bir yandan modernleşip günün şartlarına ayak uydurmayı başarırken, bir köşesinde de mutlaka o tarihini içerisinde barındırmaya, maziden izler taşımaya devam ediyor.

İnegöl'de maziyi yaşatanlardan biri de Kurşunlu Mahallesinde asırlık makinelerle 50 yıldan bu yana organik Ayçiçeği Yağı üretimi yapan 71 yaşındaki Sabri Sarıca. Marmara bölgesinin son ustası olan Sabri Sarıca'nın el emeğiyle yaptığı organik ayçiçeği yağları sadece İnegöl'de değil, çevre illerdeki tüketicilerden de büyük ilgi görüyor.

Belediye Başkanı Alper Taban, 50 metrekarelik üretim tesisinde 50 yıldır yağ üreten Sabri Sarıca'yı ziyaret etti. Beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, parti yöneticileri ve meclis üyeleriyle Sabri Sarıca'nın yıllar önce kayın babasının yanında çalışan çırağın hastalanıp işe gelmemesiyle başladığı yağ üreticiliği hikayesinin devam ettiği atölyeyi ziyaret eden Başkan Taban, yarım asırlık ustanın el emeği ile ürettiği yağları ve yağ üretim işlemlerini yerinde gördü. Vatandaşların getirdiği çekirdeklerin 5 ayrı işlem sonucunda yağa dönüştüğü 50 yıllık atölyede, Sabri Sarıca ayçekirdeklerinin yağa dönüşme süreci ve hikayesini anlattı. Mesleğe nasıl başladığını ve 50 yıldır sürecin nasıl değiştiğini de tek tek anlatan Sarıca'ya Başkan Alper Taban şehre kattığı değer adına teşekkürlerini sundu.