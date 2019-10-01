Başkan Tekin'in 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' mesajı

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' nedeniyle bir mesaj yayımladı.



Başkan Tekin yayımladığı mesajında, "1986 yılından beri her yıl Ekim ayının ilk haftasının 'Camiler Haftası' olarak kutlanırken, 2003 yılından itibaren de bu hafta 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' olarak kutlanmaktadır. Bu haftanın ülkemiz, milletimiz ve tüm din görevlilerimiz için hayırlı, başarılı hizmetlere vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ederim. Camiler aynı safta omuz omuza, diz dize namaz kıldığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik duygularımızı, hoşgörü anlayışımızı güçlendirdiğimiz yerlerdir. Camilerimiz vatan sevgisinin milli bütünlüğün telkin edildiği, şehitlik gazilik ruhunun beslendiği, çalışma azminin, güzel ahlakın işlendiği dini ve milli kültür ocaklarımızdır. Camiler aynı zamanda birbirimize merhamet etmeyi, acıları paylaşmayı, kimsesiz, yoksul, dul ve yetimlere yardım etme duygularını kazandığımız mabetlerdir. Ülkemizin dört bir yanından hizmet veren din görevlilerimiz, aydınlatıcı, uzlaştırıcı, bütünleştirici görev anlayışıyla dini konularda halkı aydınlatırken, sosyal sorunlara da çözüm arayan, ulvi bir vazifeyi yerine getirerek toplum hayatında önemli bir görev üstlenmişlerdir. Camiler ve Din Görevlileri haftasının ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, cami yapan, yaptıran, yapımında emeği geçen, din hizmetinde ömür tüketen rahmete kavuşanları rahmetle anıyor, yaşayanlara sağlık, sıhhat ve başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK