Son Dakika Haberleri: Başkan Tekin'in İtfaiye Haftası mesajı
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Başkan Tekin'in İtfaiye Haftası mesajı

49 dakika önce

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İtfaiye Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Tekin'in İtfaiye Haftası mesajı, System.String[]

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İtfaiye Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başkan Tekin yayımladığı mesajında, "24 saat halkın emrinde olan itfaiye çalışanları büyük ve önemli bir görevi yerine getirmektedir. İtfaiye çalışanları, insanımız ve tüm canlıları, başta yangın felaketi olmak üzere, deprem, sel gibi birçok doğal afete karşı koruyup, onlara siper olmaktadır. Bununla birlikte itfaiyecilik, birçok riski beraberinde taşıyan bir meslek olup beraberinde büyük sorumluluklar getirmektedir. Her türlü felaket ve acil durumlarda kendi hayatlarını tehlikeye atarak, ailelerini geride bırakan, zor şartlarda mesai kavramı gözetmeksizin çalışan bütün itfaiye çalışanlarının İtfaiye Haftası'nı kutlar, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Zekiye Tekin, Pazaryeri, Bilecik, İtfaiye, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:34 Kaynak: İHA
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