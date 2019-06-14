Başkan Tekin'in Jandarma'nın 180. yılını mesajı
3 saat önce
Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Bilecik
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 05:37 Kaynak: İHA
'in Pazaryeri
Belediye Başkanı Zekiye Tekin
, Jandarma
Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Tekin yayımladığı mesajında "Ülkemizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden 24 saat hizmet veren, vatandaşın canını, malını ve namusunu koruma uğruna seve seve canını veren Jandarma Teşkilatımız, kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle milletimizin güven ve takdirini kazanmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle, Türk Jandarma Teşkilatımızın 180'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, görevleri başında şehit olanları rahmetle; gazi ve emeklileri minnetle anıyorum. Halen görevde bulunan teşkilat mensuplarına da sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK
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