Son Dakika Haberleri: Başkan Tekin'in Jandarma'nın 180. yılını mesajı
Son Dakika Yaşam Haber

Başkan Tekin'in Jandarma'nın 180. yılını mesajı

3 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Tekin'in Jandarma'nın 180. yılını mesajı, System.String[]
Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Tekin yayımladığı mesajında "Ülkemizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden 24 saat hizmet veren, vatandaşın canını, malını ve namusunu koruma uğruna seve seve canını veren Jandarma Teşkilatımız, kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle milletimizin güven ve takdirini kazanmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle, Türk Jandarma Teşkilatımızın 180'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, görevleri başında şehit olanları rahmetle; gazi ve emeklileri minnetle anıyorum. Halen görevde bulunan teşkilat mensuplarına da sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 05:37 Kaynak: İHA
zekiye tekin, pazaryeri, bilecik, jandarma, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yumurtaları çalınınca güvenlik kamerası yerleştirdi, hırsızı görünce neye uğradığını şaşırdı Bingöl'de dev yılan görenleri şaşırttı! Ot biçerken aniden ortaya çıktı 50 milyon kişinin kimlik bilgilerini ele geçirip sattılar!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 21:33:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Tekin'in Jandarma'nın 180. yılını mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]