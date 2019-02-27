Başkan Toçoğlu: "Sakarya'da En Yüksek Oyu Alacağız"

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nu ziyaret etti.

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nu ziyaret etti.



Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, AK Parti İl Başkanı ve AK Parti milletvekilleri ile bir araya geldi. Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette Başkan Toçoğlu'nun yanı sıra AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti milletvekilleri Çiğdem Erdoğan Atabek ve Recep Uncuoğlu yer aldı. Başkan Toçoğlu, yerel seçim sürecinde AK Parti'ye olan desteğin süreceğini belirtti.



Ziyarette bir açıklama yapan Başkan Zeki Toçoğlu, "Şehrimiz ve ülkemiz yine zor bir yerel seçim arefesinde. 31 Mart günü gerçekleşecek yerel seçimler devletimizin bekası için büyük önem arz ediyor. Bu yoğun süreçte hem AK Partimizin hem de belediyelerimizin çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Partimize destek olmak için elimizden gelen tüm gayreti sarf ediyoruz" dedi.



Toçoğlu sözlerinin devamında, "Şehrimizin önemli temsilcilerinden olan AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Bey, önemli bir dönemde önemli bir sürecin başında. Kendisine bu zorlu süreçte kolaylıklar diliyoruz. Hedefimiz geçtiğimiz seçimlerde de olduğu gibi Sakarya'da en yüksek oyu almak. İnanıyoruz ki 31 Mart günü sanıktan Cumhur İttifakı zaferle ayrılacak. Kazanan ülkemiz, kazanan geleceğimiz olacak" diye konuştu.



AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ise yaptığı açıklamada, "Seçim çalışamlarımız hız kesmeden devam ediyor. Eminiz ki 31 Mart'ta sandığa, demokrasiye, milli iradeye tüm halkımız sahip çıkacak. Sakarya, AK Parti ve Cumhur İttifakına verdiği destekle en yüksek oyu alarak yine Türkiye'ye örnek bir şehir olacak. İnşallah tevazu, samimiyet ve gayretle Cumhur İttifakı 31 Mart'ta tarih yazacak" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

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