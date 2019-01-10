Başkan Tok: "Gönüllere Dokunmaya Devam Edeceğiz"

SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da gönül belediyeciliği ile gönüllere dokunmaya devam edeceğiz" dedi.

SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da gönül belediyeciliği ile gönüllere dokunmaya devam edeceğiz" dedi.



AK Parti Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mustafa Demir ve İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, AK Parti İlkadım İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen ziyaret programında Yıldırım ailesinin evine konuk oldu. Liman Mahallesi sakinlerinden Ömer Can Yıldırım ve ailesinin evinde gerçekleşen buluşmaya Liman Mahallesi sakinleri de eşlik edince ortaya oldukça samimi görüntüler çıktı.



"Büyük bir ailenin fertleri olarak bir araya gelmiş bulunuyoruz"



Hem mahalle sakinleri hem de ev sahiplerinin taleplerinin dinlendiği ziyarette konuşan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, göreve gelir gelmez ilk iş İlkadımlı kardeşleriyle aile ortamını tahsis etmek olduğunu söyledi. Yaptıkları dev projeler ve hizmetlerin odağında her zaman insan olduğunu vurgulayan Başkan Tok, "Bu akşam burada yönetici ve vatandaş ya da siyasetçi ve halk olarak bir buluşma gerçekleşmiyor. Bu akşam burada büyük bir ailenin fertleri olarak bir araya gelmiş bulunuyoruz. Sizlerin sıcaklığı ve teveccühü bu duyguyu en iyi şekilde yaşatıyor. Bizler de aynı samimi duygularla göreve geldiğimiz ilk günden itibaren sizlerle kurduğumuz gönül bağımızı tüm hizmetlerin üstünde tuttuk. Aradan geçen 5 yılla yakın bir sürede yeni hizmet binası, Cami ve Külliye, Unkapanı Kültür ve Yaşam Merkezi, Derebahçe Sosyal Tesisleri, İlkadım Gençlik Merkezi ve daha birçok eseri ilçemize kazandırdık. Ancak bu hizmetlerin içini dolduracak en önemli olgunun kardeşlik ve aile ortamında refah içerisinde yaşayan hemşehrilerimiz olduğunu hiçbir zaman unutmadık. Bu yaklaşımımızın da karşılığını bu akşam olduğu gibi vatandaşımızdan gelen coşku ve samimiyetle alıyoruz. Bu nedenle bundan önce olduğu gibi bundan sonra da gönül belediyeciliği ile gönüllere dokunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



"Samsun Türkiye'nin en iyi şehirlerinden bir tanesi olacak"



Sıcak bir aile ortamında değerli İlkadımlılarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Demir ise, "Bu aile ortamını nasip olur da seçilirsek 1 Nisan'dan itibaren şehrimizin tamamında sağlayacağız. Öncelikle sosyal belediyeciliğin gereklerini en iyi şekilde hayata geçireceğimizden hiç şüpheniz olmasın. Ancak benim sosyal belediyecilik anlayışımın başında vatandaşımızın aile olarak hayat şartlarının en üstte taşınması vardır. İşte projelerimizi de bunun üzerine şekillendiriyoruz. Örneğin belediye olarak dar gelirli vatandaşımızın da ev sahibi olabilmesi için daha uygun şartlarla alabilecekleri konutlar inşa edeceğiz. Bu ve bunun gibi birçok proje ile Samsunumuz mutlu insanların yaşadığı ticaret, turizm ve modern hayata sahip Türkiye'nin en iyi şehirlerinden olacak" şeklinrde konuştu.



Ziyaret esnasında Demir ve Tok'a, AK Parti İlkadım İlçe Başkan Vekili Serkan Akyüz, AK Parti İlkadım İlçe Kadın Kolları Başkanı Halime Kesmen, AK Parti İlkadım İlçe Gençlik Kolları Başkanı Erdi Küçükosman ve AK Parti İlkadım İlçe Teşkilatı üyeleri de eşlik etti. - SAMSUN

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