Başkan Tosun'dan, Stantlara ve Panayır Esnafı'na ziyaret - Son Dakika

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, halk konserleri sonrası standları gezerek panayır esnafına kolaylıklar diledi.

Kula'da geleneksel olarak düzenlenen Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali'nde, yerli ve çevre il, ilçelerden katılan esnafların oluşturduğu panayır renk katıyor. Etkinlikler için Kula'ya dışarıdan gelen esnafların oluşturduğu standlar ve Kula Ziraat Odası Başkanlığı, Kula Ülkü Ocakları Başkanlığı, Kula Ak Parti İlçe Başkanlığı'nın stantlarını ziyaret edenBaşkan Tosun, festival hakkında görüşlerde bulundu. Kula'da gördükleri misafirperverliğe her zaman özlem duyduklarını belirten Panayır esnafı ise Başkan Tosun'a ilgi ve nezaketinden dolayı teşekkür etti.