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Başkan Tosun'dan, Stantlara ve Panayır Esnafı'na ziyaret - Son Dakika

Başkan Tosun'dan, Stantlara ve Panayır Esnafı'na ziyaret

24.09.2021 17:17
Başkan Tosun'dan, Stantlara ve Panayır Esnafı'na ziyaret, System.String[]

Kula Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali kapsamında kurulan panayır ve standlar Kulalılar tarafından ilgi görüyor.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, halk konserleri sonrası standları gezerek panayır esnafına kolaylıklar diledi.

Kula'da geleneksel olarak düzenlenen Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali'nde, yerli ve çevre il, ilçelerden katılan esnafların oluşturduğu panayır renk katıyor. Etkinlikler için Kula'ya dışarıdan gelen esnafların oluşturduğu standlar ve Kula Ziraat Odası Başkanlığı, Kula Ülkü Ocakları Başkanlığı, Kula Ak Parti İlçe Başkanlığı'nın stantlarını ziyaret edenBaşkan Tosun, festival hakkında görüşlerde bulundu. Kula'da gördükleri misafirperverliğe her zaman özlem duyduklarını belirten Panayır esnafı ise Başkan Tosun'a ilgi ve nezaketinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Tosun'dan, Stantlara ve Panayır Esnafı'na ziyaret

Hüseyin Tosun, Hisarcık, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Tosun'dan, Stantlara ve Panayır Esnafı'na ziyaret - Son Dakika


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