Başkan Tuncel, mezarlıklar personeline teşekkür etti - Son Dakika

Başkan Tuncel, mezarlıklar personeline teşekkür etti

25.11.2020 14:29
Başkan Tuncel, mezarlıklar personeline teşekkür etti, System.String[]

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, özellikle pandemi sürecinde büyük bir fedakarlık ve titizlik gösteren belediyenin görünmez kahramanları mezarlıklar personeline teşekkür etti.

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, özellikle pandemi sürecinde büyük bir fedakarlık ve titizlik gösteren belediyenin görünmez kahramanları mezarlıklar personeline teşekkür etti.

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan Mezarlık Hizmetleri Birimi personeli ile bir araya geldi. Özellikle pandemi sürecinde özverili çalışmaları ile dikkat çeken mezarlık hizmetleri birimi personeline teşekkür eden Başkan Tuncel; salgın sürecinin kendisini daha fazla hissettirdiği bu dönemde çok dikkatli olmaları konusunda da uyarmayı ihmal etmedi.

Zor zamanda yapılacak en zor görevi yaptıklarını belirten Söke Belediyesi Destek Hizmetleri Müdür Vekili Mustafa Kemal Sevindik; "Daha önce 17 yıl itfaiyecilik yaptım, cenaze hizmetlerinin ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Ama içinde bulunulan süreç çok farklı, Pandemi sürecinde yapılan bu görev yapılacak en kutsal görevlerden birisi. Hem çalışma arkadaşlarıma, hem de emeğin değerini bilen Başkanımız Levent Tuncel'e çok teşekkür ediyorum" dedi.

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel ise "Pandemi sürecinde ailelerinin dahi yanaşamadığı defin işlemleri bu birimde çalışan arkadaşlarımız tarafından yapılıyor. Kovid-19 (Korona virüs) salgın sürecinde vatandaşlarımızın en acı günlerinde mezarlık hizmetleri personelimiz tarafından aksatmadan sürdürülüyor. Bu sıkıntılı dönemde özveri ile çalışan tüm arkadaşlarıma şahsım ve Söke halkı adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Tuncel personelin istek, öneri ve beklentilerini de dinledi. - AYDIN

Başkan Tuncel, mezarlıklar personeline teşekkür etti
Başkan Tuncel, mezarlıklar personeline teşekkür etti

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Söke, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Tuncel, mezarlıklar personeline teşekkür etti - Son Dakika


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