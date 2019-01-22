Başkan Uçar CHP'den Aday Olacak
1 saat önce
Batman'ın Sason ilçesinde AK Partili Belediye Başkanı Cuma Uçar, partisinden istifa ederek CHP'den aday olacağını açıkladı.
Batman
'ın Sason
ilçesinde AK Partili Belediye Başkanı Cuma Uçar
, partisinden istifa ederek CHP
'den aday olacağını açıkladı.
Sason Belediye Başkanı Cuma Uçar, CHP Batman İl Başkanı Adnan Yaşar
ve CHP Parti Meclisi
Üyesi Hüseyin Yaşar
ile bir araya gelerek, açıklama yaptı. Uçar, AK Parti'den istifa ettiğini belirterek, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den aday olacağını ifade etti. Uçar'ın, AK Parti'den adaylığa talip olduğunu ancak geçtiğimiz günlerde partinin önceki dönem belediye başkanını aday olarak açıklamasının ardından bu kararı aldığı öğrenildi. - BATMAN
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 07:08 Kaynak: İHA
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