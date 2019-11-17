Son Dakika Haberleri: Başkan Uysal'dan motosiklet farkındalığına yönelik iş birliği
Son Dakika Güncel Başkan Uysal'dan motosiklet farkındalığına yönelik iş birliği - Son Dakika

Başkan Uysal'dan motosiklet farkındalığına yönelik iş birliği

6 saat önce

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, trafikte motosiklet sürücülerinin fark edilip kazaların en aza indirilmesi için her türlü işbirliğine hazır olduklarını söyledi.

Başkan Uysal'dan motosiklet farkındalığına yönelik iş birliği, System.String[]

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, trafikte motosiklet sürücülerinin fark edilip kazaların en aza indirilmesi için her türlü işbirliğine hazır olduklarını söyledi.


Başkan Uysal, 2006 yılında kurulan, Antalya ve çevre illerden motosiklet sevdalılarını buluşturan Akdeniz Motosiklet Kulübü üyeleriyle çalışma toplantısında bir araya geldi. Başkanlık makamında gerçekleşen buluşmada kulüp üyeleri çalışmaları hakkında Başkan Uysal'a bilgi verirken projelerin de paylaştı. Motosiklet tutkunlarıyla çalışma toplantısının ardından değerlendirmede bulunan Başkan Uysal, motosikletlerin trafikte diğer taşıtlarla aynı haklara sahip olduğunu söyledi. Antalya'nın iklim koşullarının başta bisiklet olmak üzere motosiklet gibi alternatif ulaşım araçlarının kullanımına büyük olanak sağladığını belirten Başkan Uysal, "Ancak diğer sürücülerin bu ulaşım araçlarının haklarına dikkat etmemesi, onları görmezden gelmesi ciddi kazalara sebebiyet vermektedir" diye konuştu.


Bu noktada Muratpaşa Belediyesi olarak bu tip kazalarının önlenmesinde her şeyi yapmaya hazır olduklarını belirten Uysal, iş birliğine hazır oldukları mesajı verdi. Kulüp üyeleri toplantının sonunda Uysal, Antalya Motosiklet Kulübü'nün üzerinde "Asıl kabiliyet motorcu olarak kalabilmektir" yazılı tişörtünü hediye etti. - ANTALYA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 11:08 Kaynak: İHA
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