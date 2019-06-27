Son Dakika Haberleri: Başkan Vergili muhtarlarla ilk toplantısını gerçekleştirdi
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Vergili muhtarlarla ilk toplantısını gerçekleştirdi

1 saat önce

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından ilk muhtarlar toplantısını gerçekleştirdi.

Başkan Vergili muhtarlarla ilk toplantısını gerçekleştirdi, System.String[]
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından ilk muhtarlar toplantısını gerçekleştirdi.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili başkanlığında gerçekleşen toplantıya Karabük Belediyesi Birim Müdürleri, Karabük Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Mehmet Özen ve mahalle muhtarları katıldı. Karabük Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Mehmet Özen'in üçüncü döneminde yeniden seçilen Başkan Vergili'ye teşekkür ettiği toplantıda mahalle muhtarları tebrik eden Başkan Vergili'de istek ve sorunları dinledi. - KARABÜK
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:42 Kaynak: İHA
31 mart, rafet vergili, karabük, muhtarlar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB Başkanı seçilen İmamoğlu: Trol belediye çalışanları istemiyoruz Son Dakika! Elektrik fiyatlarına yüzde 14,98 zam geldi İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ilk paylaşım : Mazbatamızı 16 milyon adına aldık Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı, sosyal medya paylaşımlarla sallandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 19:05:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Vergili muhtarlarla ilk toplantısını gerçekleştirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]