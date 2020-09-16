Başkan Yanmaz kapalı pazaryeri için imzayı attı - Son Dakika

Başkan Yanmaz kapalı pazaryeri için imzayı attı

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Osmaniye ve Ayazlı Mahallelerine yapılması planlanan Kapalı Pazaryerleri için protokol imzaladı.

Başkan Yanmaz kapalı pazaryeri için imzayı attı, System.String[]

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Osmaniye ve Ayazlı Mahallelerine yapılması planlanan Kapalı Pazaryerleri için protokol imzaladı.

Akçakoca Belediyesi, vatandaşların temiz ve sağlıklı ortamlarda pazar alışverişi yapmalarını sağlamak amacıyla ilçeye iki kapalı pazaryeri daha kazandırıyor. Bu çerçevede bağışçı Emrah Aydın tarafından babası Yaşar Aydın'ın adı verilmek şartı ile Osmaniye Mahallesi'nde imarlı otopark alanı olarak görülen alan ile Ayazlı Mahallesi Şehirlerarası otobüs terminali yanında mülkiyeti Akçakoca Belediyesine ait alana kapalı pazaryeri yapılması için protokol imzalandı.

Akçakoca Belediyesi başkanlık makamında yapılan protokol töreninde Başkan Yanmaz ile bağışçılar Emre Aydın, Mustafa Aydın ve Sinan Aydın arasında ilk imzalar atıldı.

Protokol imza töreninde konuşan Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz; "Kapalı Pazar Yeri Akçakoca'nın uzun zamandır ihtiyacı olan bir projeydi. Biz de hem bürokratik işlemler, hem projenin hazırlanması aşamalarında uzun zamandır üstünde mesai harcıyoruz. Bu süreçte bize ciddi anlamda katkı verenler oldu. Kapalı Pazaryeri projesi Akçakoca'mıza hayırlı olsun" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Pazaryeri, Osmaniye, Protokol, Akçakoca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 19:37 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Yanmaz kapalı pazaryeri için imzayı attı - Son Dakika

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