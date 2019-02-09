Son Dakika Haberleri: Başkan Yaşar Arabaşı Şöleni'ne Katıldı

Başkan Yaşar Arabaşı Şöleni'ne Katıldı

10 dakika önce

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yozgat Çandır İlçesi Belde ve Köyleri Kültür Dayanışma Derneği'nin Arabaşı yemeğine ev sahipliği yaptı.

Başkan Yaşar Arabaşı Şöleni'ne Katıldı, System.String[]
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yozgat Çandır İlçesi Belde ve Köyleri Kültür Dayanışma Derneği'nin Arabaşı yemeğine ev sahipliği yaptı. Başkan Yaşar, Yozgatlılar ile birlikte Arabaşı yuttu.

Yenimahalle Belediyesi Yeni Salonda düzenlenen Arabaşı Şöleni'ne Çandır İlçesi Belde ve Köyleri Kültür Dayanışma Derneği Başkanı İsmet Özbaşı ve çok sayıda hemşehri katıldı.

"Benim hikayem 56 yıldır Yenimahalle'de geçiyor"

Başkan Yaşar "Göreve geldiğimiz günden beri Yenimahalle'de hemşehri derneklerine büyük önem verdik. Vatandaşlarımızın birlik ve beraberliğinin devam etmesi, acı ve mutlu gününde bir arada olmasını sağlaması açısından hemşehri dernekleri önemli rol üstlenmektedir. Bu nedenle düzenlenen Arabaşı Şöleni dolayısıyla Yozgatlılarla bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. 10 yıldır Yenimahalle'de vatandaşlarımıza hizmet ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere hedef olarak gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmak için,eşit yurttaşlık bilincini esas alıyorum. Hiçbir vatandaşın diline, dinine, siyasi görüşüne bakmadan, her mahalleye eşit hizmet götürüyorum. Benim hikayem 56 yıldır Yenimahalle'de geçiyor. Çocuklarımızın daha güzel ve mutlu yaşayacağı bir ilçe oluşturmak için çalışıyoruz. İlçe sakinlerimiz yetki verdiği sürece Yenimahalle'ye hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Çandırlılardan Yaşar'a teşekkür

Yozgat Çandır İlçesi Belde ve Köyleri Kültür Dayanışma Derneği Başkanı ismet Özbaşı, derneklerine verdiği destek için teşekkür ederek, "Hemşehri derneklerine verdiği destek ve sıkıntılarımızı dinleyerek yanımızda durduğu için Başkan Fethi Yaşar'a teşekkür ediyor, yolu her zaman açık olsun diyoruz" şeklinde konuştu. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 01:17 Kaynak: İHA

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