Başkan Yavaş'tan Meclis Üyelerine Teşekkür

AK Partili belediye başkanı Ekrem Yavaş olağanüstü toplanan ve Mart ayı için tatil kararı alınan belediye meclisinde beş yıl boyunca görev yapan AK Parti ve CHP meclis üyelerine teşekkür ederek, isimlerine özel yapılan plaketleri takdim etti.

Doğal Şehre Özgü, Ahşap Plaket Dikkat Çekti

Sındırgı Belediyesinin çevreye ve doğaya verdiği önem her alanda hissediliyor. Beş yıldan bu yana naylon çanta kullanmayarak kendi atölyelerinde ürettiği bez çantalarla katkı sağlayan Sındırgı Belediyesi plaket vb. uygulamalarında da ahşap olmasına özen gösteriyor. Plaketler de Sındırgı Şerif Paşa Meydanında kurulan sanat sokağında bulunan Ahşap Atölyesi tarafından el işçiliği olarak üretiliyor.

Doğal şehir olarak bilinen Sındırgı'da belediye meclisi de bugüne kadar birçok çevreci projeye destek verdi.

Beş yıllık hizmet sürecinin son oturumu da Sındırgı Belediyesi meclis toplantı salonunda Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'ın teşekkür konuşması ile son buldu.

5 yıl boyunca birçok başarılı projeye imza atan, belediye meclisi ile birlikte ilçenin kaderini değiştirecek kararlar alan başkan Yavaş " Sındırgı Jeotermalle turizmle büyümeyi kendine hedef edinmiş güzel bir ilçe, doğal bir yer. Bu ilçede belediye bütün kamu kurum ve kuruluşlarının lokomotifi görevini yerine getiriyor. Bunun en üst organı da tabi ki belediye meclisi. Belediye meclisinde yapılan çalışmalar, alınan kararlar, aslında ilçenin geleceğini belirliyor. Bir termal turizm alanının tespiti, imarla alakalı çalışmalar, şehrimizde daha sonra neler yapılabilecek, istihdam sahaları ve büyüme trendini belirleyen işler. Bu bakımdan meclisimizin yaptığı çalışmaları takdirle karşılıyorum. Beş yıl zaman zarfında hem kırsal mahallelerimize yapılacak güzel işler, belki kredi talebi, jeotermalle alakalı konut ısınmasına yönelik çalışmalar, bunlarla hep belediye meclisi alakadar oldu. Bazen karşı karşıya gelsek de genel itibari ile güzel bir dönem geçirdik. Bütün zorluklara rağmen bizler şehrimize güzel işler yapabilmeyi, bu şehri büyütmeyi hedeflemiştik. Çok şükürler olsun 2014 – 2019 yılları arasında yapılan çalışmalar gayretli işler takdire şayan işler. Ben inanıyorum ki yıllar geçse de unutulmayacak işler. Bizler bu kapsam zarfında bize emek veren, gayret eden çalışma olarak şehri büyütmeyi hedefleyen, kim varsa hem muhalefetinden hem iktidarından bizle beraber yürüyen bütün meclis üyesi arkadaşlarıma demokrasi çerçevesi içerisinde kaldıkları sürece onlarla bir olduk, beraber olduk. Hepsine çok teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bundan sonraki dönemlerde birlikte çalışacak arkadaşlarımızla birlikte Sındırgı'yı büyütmeye beraber yürümeye devam diyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Rabbim çıktığımız yeni dönem hizmet yolculuğun da bizleri milletimize mahcup etmesin. Allah yar ve yardımcımız olsun." Sözleri ile düşüncelerini dile getirdi.

CHP meclis üyesi ve grup sözcüsü Tuna Demir ise " 2014 seçimlerinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi olarak görev aldığımız beş yıldır AKP'li arkadaşlarımızla belediye başkanımızla iyi kötü güzel günlerimiz oldu. Biz her şeyden ziyade bütün çalışmalarda Sındırgı'nın ve Sındırgı' lıların yararına olan her konuda iktidar olan AKP'li arkadaşlarımıza destek verdik. Bugünlere kadar geldik. Ben bütün arkadaşlarıma başta belediye başkanım Ekrem Yavaş olmak üzere teşekkür ediyorum. Nazik davranışları için de teşekkür ediyorum, yeni dönem için başarılar diliyorum." Dedi.

Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş öncülüğünde 2004 – 2009 yılları arasında da meclis üyeleri anısına Şerif Paşa Meydanında bir meclis çeşmesi oluşturulmuştu. Çeşmenin yapımı için belediye meclisi de oturum ücreti almayarak katkıda bulunmştu.