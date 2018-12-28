Başkan Yavaş TOKİ Sakinleri İle Bir Araya Geldi

Jeotermal ısınma sistemine sahip, 2+1 ve 3+1 konutların aynı bina içerisinde bulunduğu sınıf ayrımı yapılmaksızın lüks malzeme kullanılarak inşa edilen konutlar ile birçok aile kira öder gibi ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşıyor. Sındırgı ilçesinin yeni ve 75. Mahallesi olan Yağcıbedir mahallesi sınırları içerisinde bulunan sosyal yaşam alanı Jeotermal ısınmalı lüks konutlar, alışveriş merkezi, parkları, peyzaj düzenlemeleri ve camisi ile göz dolduruyor.

Yeni yapılaşmanın olması ve Jeotermal enerjinin ısınmada kullanılmaya başlamasından kaynaklanan çeşitli aksaklıkların yaşanması üzerine Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş talep ve sorunların hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması için TOKİ sakinleri ile bir araya geldi.

Cuma namazını Yağcıbedir camiinde eda eden başkan Yavaş namaz sonrasında 2. Etap TOKİ'lerin merkezi konumunda bulunan Yağcıbedir cami avlusunda vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen başkan Yavaş " Rabbim bizler güzel bir iş yapmayı nasip etti. Sındırgı'da mahallesi olan başkanlardan biri olduk. Yağcıbedir mahallesi ile birlikte 668 konutluk TOKİ projesini hayata geçirdik. Aynı dönem içerisinde iki yıl gibi kısa bir sürede söz verdiğimiz gibi vatandaşlarımıza evlerini teslim ettik. Vatandaşlarımızı kira öder gibi ev sahibi yapmak, onları mutlu etmek bizleri daha çok mutlu etti. Vatandaşlarımızın duası bizlere yeter. Artık burada yaşam başladı. Bundan dolayı hem hükümetimize, hem TOKİ idaresine teşekkür ediyorum. Tabi büyük bir proje. Kısa bir süre içerisinde tamamlandı. Bazı eksikliklerde olabilir. Bunlarda zamanla gideriliyor. Sürekli sizlerle birlikteyiz. Sorunların çözümü için çalışıyoruz. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki halk dilinde dolaşan bir algı var. Belediyemizin bu alandan herhangi bir almış olduğu arsa bedeli ya da vatandaşlarımızın cebine yansıyan proje parasıdır, imar parasıdır başka bir meblağ yok. Bizler yol gösterici ve kanunların bizlere emrettiği işleri yapan olduk. Biz iktidar partisinin bir belediye başkanı olarak vatandaşlarımızın ev sahibi olmasına öncü olduk. Jeotermalle ısınma konusunda ise şirketi belediye bünyesine alalı 3 ay gibi kısa bir süre oldu. Sındırgı genelinde bir ısınma problemi vardı, şükürler olsun ki birçoğunu çözdük. TOKİ konutlarımıza da hızlı bir şekilde suyun ulaşmasını sağladık. 3 blok hariç bağlantıların tamamı yapıldı. Bazı binalarımızda problemler yaşandı. Bunları da TOKİ yetkilileri ile birlikte çözmeye çalıştık. Bu zamana kadar herhangi bir ısınma ücreti talep edilmedi. Bundan sonrasında TOKİ ile yasal anlaşma gereği sitelerde neler uygulanıyorsa eğer, o uygulama gerçekleşecek. Bunlar sosyal işler vatandaşlarımıza hizmet sunmak adına yapmış olduğumuz işler. Bizler her zaman vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm bulmak, onların hayatını kolaylaştıracak işlere imza atmak için buradayız." Dedi.

Başkan Yavaş'ın açıklamaları sonrasında vatandaşlar talep ve sorunlarını TOKİ yönetim görevlileri ve başkan Yavaş'a iletti.