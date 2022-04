BAŞKAN YAZICI, STK TEMSİLCİLERİ İLE İFTARDA BULUŞTU - Son Dakika

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla'da bulunan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile iftarda bir araya geldi. Başkan Yazıcı, özellikle sivil toplum kuruluşlarının gençler için cazip hale gelmesi için gençlik kulüplerinin kurulmasını tavsiye etti.

Dün akşamda Tuzla'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilciler ile iftar programında buluştu. Tuzla Belediyesi Ayyıldız Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen iftar programına 400'e yakın sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, iftar programında yaptığı konuşmada, STK'ların özellikle gençler ve kadınlar için projeler geliştirmesi gerektiğini belirtti. Başkan Yazıcı, bu projelere destek verileceğini de söyledi

'BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİSİNİZ'

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,? Derneklerimiz çok kıymetlidir. Bizim için de çok kıymetlisiniz. Belki belediye başkanı olduğum 2009 yılından itibaren her zaman sizlere ifade ettiğim bir şey vardır. Hiçbir zaman tek başına bir şeyi başarmak mümkün değildir. Birlikte bir şeyler yapacağız. 1900'lü yıllardan itibaren dünyada her şeyi birlikte yapıldığı, gönüllülük ruhunun olduğu, toplumda seçtim git yap değil, seçtim gel birlikte yapalım diyen bilinçli bireyle birlikte artık toplumdaki sosyal kültürel faaliyetleri organize edebildiği gibi tüm yardım dayanışma dahil olmak üzere her türlü toplumsal gelişmeyi de eksikleri de birlikte tamamlayan bir dönemi yaşıyoruz? dedi.

'GENÇLER KONUSUNDAKİ TÜM ÇALIŞMALARINIZDA YANINIZDA OLACAĞIZ'

Yazıcı, 'Yeni normalle birlikte STK'lar ile bir araya geldik. Amacımız aynı sofrada buluşmak ve kardeşliğimizi pekiştirmekti. Kardeşliğimizi her zaman olduğu gibi pekiştirmeye devam edeceğiz. Gençlerimiz çok kıymetlidir. Gençlere yönelik çalışmalar çok kıymetli olacaktır. İki yıldır, dijital ve online olarak yaşadığımız pandemi döneminde iletişim metotları ve eğitim sistemi dahil olmak üzere artık çok online olduğu bir oranda artık gençlerin yeni nesillerin çok kıymetli olduğu, onlara yönelik çalışmaların tüm derneklerin birinci görevi olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu gençler konusundaki tüm çalışmalarınızda yanınızda olacağız' diye konuştu.

'GENÇLERİ DERNEKLERE ÇEKEBİLMEK İÇİN CAZİBE OLUŞTURACAK BİR ŞEYLER YAPMALIYIZ'

Gençleri derneklere yakınlaştırma konusunda zorluk çekildiğine vurgu yapan Başkan Yazıcı, 'Bunların yanında toplumun gerçek mimarı hanımlardır, kadınlardır. Kadınlar toplumun yarısını oluşturur, geri kalan yarısını yetiştirir. Çocuklarımız 7-8 yaşına kadarki yegane öğretmeni kadınlardır. Karakterimizi, kişiliğimizi, geleceği dahil en önemli bilgilerin yüzde 60-70'ini onlardan alıyoruz. Kadınlara yönelik çalışmaların da geleceğe dair önemli bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan mekanlar ve yeni çalışmalar ve metotlar için imkanlarımızı seferber edeceğiz. Derneklerin zorlandığı bir konuyu söyleyeceğim. Özellikle gençlerin derneklere yaklaştırmakta zorluk çekiyoruz. Ben şuralıyım, diyen bir genç, derneğe sadece oralı olmakla derneğe sahip çıkmıyor. Yeni gelişen süreçler global düşündürüyor. Daha önce de ifade etmiştim. Gençlere memleketlerini, geleneklerini, göreneklerini oturtabilecek bir şekilde bir olta atmamız lazım. Cazibe oluşturacak bir şeyler yapmamız lazım. Kulüpler kurmalıyız. Çalışmalarımızı oluşturmalıyız. Onları kendi potamıza çekmek ve aynı dili konuşmaya gayret etmeliyiz' açıklamasında bulundu.