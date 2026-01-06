Başkan Yazıcıoğlu \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katıldı

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Başkan Yazıcıoğlu, Lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafı inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" fotoğrafını seçen Yazıcıoğlu, "Portre" kategorisinde Ömer Taha Çetin'in "Buzda heykel", "Haber" kategorisinde Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Her yerde" isimli karelerini tercih etti.

Yazıcıoğlu, "Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in "Alperen", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Murat Şengül'ün "Ateş kasırgası", "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "Dolunay sefası" başlıklı fotoğraflarını oyladı.

Fotoğrafları çekenleri tebrik eden Yazıcıoğlu, "Her fotoğrafın arkasında büyük emekler var. Emeği geçen tüm Anadolu Ajansı ailesine teşekkür ediyorum. Uzun yıllardır Anadolu Ajansının düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasını takip ediyorum." dedi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.