Başkan Yıldırım'dan Kadir Gecesi mesajı

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Kadir Gecesi münasebetiyle mesaj yayımladı.

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Kadir Gecesi münasebetiyle mesaj yayımladı.



Mesajında, Kadir Gecesi'nin önemini belirten Başkan Yıldırım, bu gecenin, insanlara dünya ve ahiretini mamur etme şansını verdiğini söyledi.



Başkan Yıldırım, "İnsanlık alemi için birer kurtuluş, bağışlanma ve mağfiret günleri olan kandillerin en anlamlısını bu akşam idrak edeceğiz. Hem Ramazan-ı Şerif gibi mübarek bir ayda bulunmamız, hem de yüce Allah tarafından övülmüş bir gece olması hasebiyle, Kadir Gecesi büyük önem arz etmektedir. Bu gecede günahların bağışlanacağı, duaların kabul edileceği ifade ediliyor. Bu nedenle insanlık olarak sıkıntıların, felaketlerin yaşandığı şu dönemde yapılacak dualar birer kurtuluş vesilesi olabilir. Yüce Rabbimizin rahmet ve mağfiret yağmurları, bütün dünya için yeni kapıların açılmasına vesile olabilir.



Kadir Gecesi ile birlikte bayram havasını da solumaya başladığımız şu günlerde, Gölbaşılı hemşerilerimin ve tüm Müslümanların kandilini en içten dileklerimle tebrik ediyor, şehrimiz, ülkemiz, İslam dünyası ve bütün insanlık için hayırlı gelişmelere vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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