Başkan Yılmaz; "30 Ağustos tarihi bir dönüm noktasıdır" - Son Dakika

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un 98. yıl dönümünde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Birlik ve beraberlik duyguları içerisinde olunduğu müddetçe millet olarak iman gücü ve vatan aşkıyla aşılmayacak engel olmayacağını vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, "30 Ağustos 1922'de Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile birlikte düşmanı yurdumuzdan süpürdüğümüz bu zafer, o gün imkanı olmayan fakat imanı olan aziz millet ve onun kutlu önderi Gazi Mustafa Kemal ile silah arkadaşları ve kahraman ordumuzun inancıyla ulaştığı tarihi bir dönüm noktasıdır. Rabbim bizlerin birlik ve beraberliğini daim etsin. Çünkü bizler bir ve beraber oldukça iman gücümüzle ve vatan aşkımızla birlikte aşamayacağımız bir engel yoktur. Tabiri caizse vahşi batı medeniyetine karşı verdiğimiz mücadelenin 15 Temmuz'la birlikte ne kadar önemli olduğunu bugün daha iyi kavramaktayız. Bu vesile ile kurtuluş mücadelemizin komutanı Mustafa Kemal Atatürk ve vatanımızın bir karış dahi toprağını vermemek için toprağa düşen aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımızın kutlu olmasını diliyorum" dedi. - BURSA