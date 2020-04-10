Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kentin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini bildirdi.

Tvnet canlı yayınına katılan Yüce, salgının Türkiye'de görülmesiyle seferber olduklarını belirterek, ilk olarak kriz masası oluşturduklarını ve 7/24 anlayışıyla çalışmaya başladıklarını anlattı.

Kentin her noktasını dezenfekte ettiklerinin aktaran Yüce, "Büyükşehir Belediyesi olarak ilgili bakanlıklarımızın yayınladığı genelgeleri harfiyen uygulamanın yanında destek niteliğinde çalışmalar da gerçekleştiriyoruz. 200 bin maskeyi ilk etapta hemşehrilerimize dağıttık. Toplu taşıma araçlarımızın sefer sayılarını yoğun saatlerde arttırdık. Sosyal mesafeleri ayarladık. Şehrimizde de toplu taşıma araçlarına yönelik zabıta teşkilatımız denetimler gerçekleştiriyor. Yine trafik ışıklarımızda ve sesli ikaz sistemlerinde 'Evde Kal' çağrısını Türkiye'de uygulayan ilk yerel yönetim olduk. Trafik ekiplerimiz kaldırımlara birer metre ara ile sosyal mesafenin korunması amacıyla şeritler yerleştirdi. İnşallah salgınla mücadeleye dikkat çekmek adına çeşitli çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Sosyal destek çalışmalarının da yapıldığına işaret eden Yüce, ihtiyaç sahibi 3 bin aileye erzak yardımı gerçekleştirdiklerini, 2 bin 100 ailenin sosyal yardım kartına da nakdi yardım yaptıklarını dile getirdi.

Yüce, Vefa Sosyal Destek Grubu'yla birlikte yaşlılara ve talebi olan vatandaşlara ulaştıklarını kaydetti.

Koronavirüse karşı farkındalığı artırmak, vatandaşların evde kalmalarını sağlamak amacıyla birimlerin seferber olduğunu söyleyen Yüce, şöyle devam etti:

"Online olarak hazırladığımız kültür sanat programları, kitap değişim programları, salgın psikolojisi ile ilgili uzman görüşleri gibi çalışmalar gerçekleştiriyoruz. 'Evde kal kitapla kal' projesi kapsamında bize ulaşan vatandaşlarımıza şu ana kadar 5 bin adet kitap gönderdik. Bu süreçte sokak hayvanlarını da unutmadık. Sokak hayvanlarını düzenli olarak besliyoruz."

Başkan Yüce, vatandaşların evlerinde kalarak sosyal izolasyona dikkat etmelerinin önemine değinerek, her bireyin kendine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini sözlerine ekledi.