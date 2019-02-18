Son Dakika Haberleri: Başkandan Deplasmanda Rüya Gibi Evlilik Teklifi

Başkandan Deplasmanda Rüya Gibi Evlilik Teklifi

12 dakika önce

- TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da başkan Özgen Türker, takımın Nevşehir Belediyespor deplasmanında kız arkadaşı Aslıhan Koçer'e romantik bir şekilde evlilik teklif etti.

Başkandan Deplasmanda Rüya Gibi Evlilik Teklifi, System.String[]
- TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da başkan Özgen Türker, takımın Nevşehir Belediyespor deplasmanında kız arkadaşı Aslıhan Koçer'e romantik bir şekilde evlilik teklif etti. Grupta play-off hattında bulunan Nazilli Belediyespor, lider Nevşehir Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek zirve yarışında iddialı bir konuma gelirken başkan Türker deplasmanda çifte mutluluk yaşadı. Maçtan önceki gün Aslıhan Koçer'le birlikte kendi imkanlarıyla Nevşehir'e giden Türker, kız arkadaşını Göreme'de dünyaca ünlü Peri Bacaları'nda balona bindirdi.

Önceden hazırlık yapan başkan Özgen Türker, balonun Aşk Vadisi'nden geçtiği sırada havada sürpriz bir şekilde Aslıhan Koçer'e evlilik teklif etti. Bu esnada organizasyona yardımcı olan balon şirketi çalışanları yerde Türker'in önceden hazırlattığı, "Benimle evlenir misin Aslıhan" yazılı pankartı açtı. Büyük bir şaşkınlık yaşayan Koçer teklifi kabul ederken çift, balonun yere inişinde pastayla kutlama yaptı. Sonraki gün Nazilli Belediyespor'un da galip gelmesi başkan Türker'in mutluluğunu katladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 06:42 Kaynak: DHA

Spor
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