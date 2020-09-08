Başkanın özür dileyerek açıkladığı ulaşım zammına vatandaş tepki gösterdi

Adana'da ulaşıma yapılan zam sonrası tam elektronik bilet belediye otobüslerinde 2 lira 90 kuruş, dolmuş ve özel halk otobüslerinde 3 lira 50 kuruş oldu

ADANA - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın dün sosyal medya hesabından özür dileyerek açıkladığı ulaşım zammına bugün vatandaşlar tepki gösterdi.

Adana'da bütün toplu ulaşım ücretlerine zam yapıldı. Bugün itibaren uygulanmaya başlanan yeni tarife ile tam elektronik bilet Adana Büyükşehir Belediyesi'nin otobüslerinde 2 lira 90 kuruş, öğrenci bileti 1 lira 50 kuruş, öğretmen bileti ise 2 lira 40 kuruş olarak belirlendi.

Kentteki dolmuşlarda ise tam elektronik bilet 3 lira 50 kuruş, öğrenci bileti 2 lira 5 kuruş, 1 biniş elektronik bilet 4 lira 25 kuruş, 2 biniş elektronik bilet 7 lira 75 kuruş, 4 biniş elektronik bilet ise 14 lira 75 kuruş oldu.

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Özel Halk Otobüslerinde de tam elektronik bilet 3 lira 35 kuruş, öğrenci bileti 1 lira 90 kuruş, öğretmen bileti 2 lira 60 kuruş, 1 biniş elektronik bilet 4 lira 25 kuruş, 2 biniş elektronik bilet 7 lira 75 kuruş, 4 biniş elektronik bilet ise 14 lira 75 kuruş olarak belirlendi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, zam kararını sosyal medya hesabından vatandaşlara özür dileyerek duyurdu. Zam sonrası ise Adana'da vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Levent Yılmaz isimli bir vatandaş, "Normal değil fiyatlar. Vatandaş çok sıkıntı çekiyor. Allah millete yardım etsin. Şaşırdım fiyatları da öğrenince sabah" dedi.

Hatice Demir ise, "Biraz daha fiyatlar düşebilir çok yüksek şuanda. İnşallah tekrardan bir indirim olur. Ben dün duydum fiyatları ama bu kadar beklemiyordum. Öğrenci ulaşım fiyatları da arttı. 3-4 çocuk okutan var. Biraz daha indirirlerse iyi olur" diye konuştu.

"50-75 kuruş zam normal"

Dolmuş şoförü Mahmut Ünal da fiyatların normal olduğunu söyleyerek, "Normal karşılıyorum bu zamları. Vatandaş için de uygun olması lazım aslında. Çünkü mazota zam geldi. Bence 50-75 kuruş zam normal. Bayağıdır zam yapılmıyordu zaten. Kent kart çıkartılırsa daha da uygun olur fiyatlar" ifadelerini kullandı.

"Esnaf rahatlamayacak"

Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Niyazi Göger de esnafın zor durumda olduğunu ve para kazanamadığını belirterek şunları kaydetti:

"Pandemi döneminden sonra vatandaşlar toplu taşımaya binmez oldu. Bu zam yapıldı ama esnaf rahatlamayacak. Esnaf zararda. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Ayakta yolcu alımını yasaklandı' açıklamasını yaptı haklı olarak. Biz eleştirmiyoruz bunu tabi ki de. Bizim yolcularımızın 3'te 1'i zaten ücretsiz. Öğrencilerde yok. Esnafın mazot parasını ödeyecek hali yok. Biz pandemiden bu yana yakıtları borca alıyoruz ve ödeyemiyoruz. Biz bu zammı almaya mecburduk. Dün Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da sosyal medya hesabından zammı duyurdu. Onlar bile şuanda zarardadır. Bizimle rekabet edilmesin istiyorum. Biz bir güzergah talebinde bulunduğumuz zaman isteklerimiz yerine getirilmiyor. Ancak belediye otobüsleri bizim esnafın üzerinden istediği hatta, güzergahı oluşturuyor. Yolcu olmayan yerde de bizim gariban esnaf çalışıyor.