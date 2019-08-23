Son Dakika Haberleri: Başkanlar Bursa ziyareti
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Başkanlar Bursa ziyareti

1 saat önce

Kütahya'nın Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke ve Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, Bursa Büyükşehirde bazı kurum ve kuruluşları ziyaret etti.

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Kütahya'nın Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke ve Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, Bursa Büyükşehirde bazı kurum ve kuruluşları ziyaret etti.


Altıntaş ve Dumlupınar Belediye Başkanları, Anadolu Şehit ve Gazi Aileleri Federasyon Başkanı Kayhan Yazıcı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, Alinur Aktaş, Bursa ili Gürsu İlçesi Belediye Başkanı Mustafa Işık ve Bursa Uludağ Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Yunus Aydın'ı ziyaret ederek 30 Ağustos Zafer bayramı kutlamaları için Kütahya'ya davet ettiler. Ziyaretlerde iki ilçe için yapılması planlanan ortak çalışmalar hakkında istişarelerde bulunulduğu bildirildi.(YD-EFE) - KÜTAHYA

Dumlupınar, Altıntaş, Kütahya, Bursa, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 10:32 Kaynak: İHA
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