Başkanlar Hanlı Vatandaşlarla Buluştu

Han ilçesinin de Eskişehir gibi turizm merkezi olması için çalışmaların hızla sürdüğünü belirten Başkan Büyükerşen, Han Belediyesi ile uyum içinde çalışarak bu dönemde Han'ın altyapı ve üst yapısını yenilediklerini, Han'a muhtarlar için ofisler ve yeni itfaiye hizmet binası kazandırdıklarını ifade etti. Ayrıca Han'a birçok ilçede olmayan bir meydan kazandırdıklarını ifade eden Başkan Büyükerşen, Hanlılardan gelen talepler doğrultusunda ilçeye yatırımların artarak devam edeceğini belirtti. Belediye Başkanı Erdal Şanlı'ya her zaman güvendiklerini ve desteklediklerinin altını çizen Başkan Büyükerşen yaptığı konuşmada "Bu dönemde de yüreği güzel Han'lı hemşehrilerimden sevgili Erdal'ı desteklemelerini bekliyorum. İnanıyorum ki Han İlçemizde oylarımızı arttıracağız. Hep birlikte Mart'ın sonunda baharı yaşayalım" dedi.

Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı ise "Göreve geldiğim günden bu yana hiçbir zaman parti gözetmeksizin herkesin Belediye Başkanı oldum. Güzel ilçemizde herkese kapımız açık. Bu dönemde de herkesin Başkanı olmayı sürdüreceğim. Hocamızın desteği ile ilçemizde altyapı ve üstyapıda büyük yatırımlar gerçekleşti. Ayrıca itfaiye hizmet binasına ve modern muhtarlık binalarına kavuştuk. En önemli yatırımlardan biri de şuan da bir arada bulunduğumuz ilçe meydanımızı güzel ilçemize kazandırdık. 31 Mart'tan sonra Han'a gelir sağlamak amacıyla turizm alanında ve tarımsal alanda çalışmalarımızı Büyükşehir Belediyesi ile sürdüreceğiz" dedi.

Başkanlar daha sonra ilçe merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştirerek, İYİ Parti, AK Parti İlçe Başkanlıklarını ziyaret ettiler.