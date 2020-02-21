Başkanlar yağlı güreş için Ankara'da - Son Dakika
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Başkanlar yağlı güreş için Ankara'da

6 saat önce

Türkiye Güreş Federasyonu ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği tarafından Ankara'da düzenlenecek olan kurultay öncesi Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan Ankara'da devlet erkanını ziyaret etti.

Başkanlar yağlı güreş için Ankara'da, System.String[]

Türkiye Güreş Federasyonu ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği tarafından Ankara'da düzenlenecek olan kurultay öncesi Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan Ankara'da devlet erkanını ziyaret etti. Türkiye genelinde Yağlı Güreşin daha kaliteli hale getirilmesi için stratejiler belirlenerek planlar masaya yatırıldı.


Türkiye Güreş Federasyonu ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği tarafından Ankara'da düzenlenecek olan Türkiye Yağlı Güreş Kurultayı öncesinde Birlik Encümen Toplantısı gerçekleştirildi. Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı aynı zamanda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve encümen üyeleri, toplantı sonrasında Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Musa Aydın'ı ziyaret etti. Yağlı güreşin ve er meydanlarının mevcut durumları ile geleceğinin görüşüldüğü toplantılarda yağlı güreşe dair stratejilerin belirlenmesine yönelik planlamalar masaya yatırıldı.


Türk'e özel bir spor


Birlik olarak pehlivanı, ağası, cazgırı, peşrevi, kıspeti gibi unsurlarıyla önemli bir kültür mirası olan yağlı güreşi dünyaya tanıtmak amacıyla çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı Yücel Yılmaz, "Yağlı güreş Türkiye'nin kültürel ve soyut mirası. Bizim kültürümüzü yansıtan, Türk'e özel bir spor. Biz bunu dünyaya anlatmak istiyoruz" açıklamasında bulundu. Başkan Yılmaz, yağlı güreşin hak ettiği değeri görmesi, er meydanlarındaki seyir zevkinin yükseltilmesi ve güreşlerin daha kaliteli hale getirilmesini hedeflediklerini belirtti.


Balıkesir heyetinden ankara çıkarması


Balıkesir Milletvekilleri Yavuz Subaşı, Adil Çelik, Belgin Uygur, Mustafa Canbey, Mutlu Aydemir, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula'yı ziyaretlerde ve TBMM'de ağırladı. Balıkesir heyeti Türkiye Yağlı Güreş Kurultayı öncesinde Ankara'da; Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ı, Ülkü Ocakları'nın Genel Başkanı Sinan Ateş'i, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'nu, Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Musa Aydın'ı, Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'u MHP Balıkesir İl Başkanı Gökay Yüksel ile birlikte MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ve MHP Genel Başkan Başdanışmanı Prof.Dr. Ruhi Ersoy'u, son başbakan ve önceki dönem Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ı, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu'nu ziyaret etti. Ziyaretlerde Balıkesir ile ilgili proje ve yatırımlar görüşüldü. - BALIKESİR

Balıkesir, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:14 Kaynak: İHA
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