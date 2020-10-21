Başkanvekili Hacıarifoğlu Kumluca'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

Başkanvekili Hacıarifoğlu Kumluca'da incelemelerde bulundu

21.10.2020 18:07
Başkanvekili Hacıarifoğlu Kumluca'da incelemelerde bulundu, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Hacıarifoğlu, şiddetli yağış ve dolu nedeniyle felaket yaşayan Kumluca'da incelemelerde bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Hacıarifoğlu, şiddetli yağış ve dolu nedeniyle felaket yaşayan Kumluca'da incelemelerde bulundu. Hacıarifoğlu, Büyükşehir Belediyesinin yaraları sarmak üzere tüm birimleri ile çalıştığını belirterek, zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Hacıarifoğlu beraberinde bir heyet ile Kumluca'da şiddetli yağış ve dolu nedeniyle zarar gören bölgelerde inceleme yaptı. Hacıarifoğlu ilk olarak Kumluca Belediyesi'ni ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Hacıarifoğlu, daha sonra Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ve CHP İlçe Başkanı Arif Kocacık ve meclis üyeleri ile birlikte fırtınadan zarar gören cam ve naylon seraları, portakal bahçelerini inceledi. Mehmet Hacıarifoğlu, Büyükşehir Belediyesi olarak Kumlucalıların yanında olduklarını belirterek, yaraların sarılması için gerekenlerin yapılacağını söyledi.

Başkanvekili Mehmet Hacıarifoğlu, daha sonra Kumluca- Finike yolu üzerinde fırtınadan devrilen ve bir kişinin ölümüne neden olan otobüs durağının olduğu alanda da incelemelerde bulundu. Arifoğlu, fırtınada otobüs durağının üzerine devrilmesi sonucu vefat eden Gülseren Çiçek'e Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi. Hortum nedeniyle yaralanan 5 vatandaşa da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kumluca Belediyesi'nin kurduğu Afet Koordinasyon Merkezini de ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Hacıarifoğlu, buraya başvuran vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu. - ANTALYA

Başkanvekili Hacıarifoğlu Kumluca'da incelemelerde bulundu
Başkanvekili Hacıarifoğlu Kumluca'da incelemelerde bulundu
Başkanvekili Hacıarifoğlu Kumluca'da incelemelerde bulundu
Başkanvekili Hacıarifoğlu Kumluca'da incelemelerde bulundu
Başkanvekili Hacıarifoğlu Kumluca'da incelemelerde bulundu
Başkanvekili Hacıarifoğlu Kumluca'da incelemelerde bulundu
Başkanvekili Hacıarifoğlu Kumluca'da incelemelerde bulundu

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Kumluca, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkanvekili Hacıarifoğlu Kumluca'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

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