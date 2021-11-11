Başkent EDAŞ, Kırıkkale'de bakım, onarım ve yatırımlara devam ediyor - Son Dakika

Başkent EDAŞ'ın 2021 yılının ilk 9 ayındaki hedefleri başarıyla gerçekleştirdiği bildirildi.

Başkent EDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, Kırıkkale'de yılın ilk 9 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerinin hız kesmeden sürdürüldüğü belirtildi.

Elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile gerçekleştiren Başkent EDAŞ'ın müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde başarılı çalışmalara imza attığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başkent EDAŞ, Kırıkkale'de hizmet verdiği 1687 trafo ve 5 bin 890 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü. Daha aydınlık bir Kırıkkale için merkez, Bahşılı, Balışeyh, Çelebi, Karakeçili, Yahşihan Delice, Keskin ve Sulakyurt ilçelerinde 1319 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren ekipler, bölgede 257 pano ile 154 trafo ve 32 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Kırıkkale'de hizmet verdiği 170 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 99 kilometrelik yeni kablo döşeyen Başkent EDAŞ ekipleri, kentte 902 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 107 elektrik panosu ve 9 trafo merkezi montajı da tamamlandı."

Açıklamada, Başkent EDAŞ'ın söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamlarıyla 2021 yılının ilk 9 ayında koymuş olduğu hedefleri başarıyla gerçekleştirdiği, bakım ve yatırım çalışmalarının hız kesmeden süreceği ifade edildi.