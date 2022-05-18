Başkent'te 11 katlı binada korkutan yangın - Son Dakika
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Başkent'te 11 katlı binada korkutan yangın

18.05.2022 22:14
Başkent'te 11 katlı binada korkutan yangın

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde 11 katlı binanın en üst katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde 11 katlı binanın en üst katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Pursaklar ilçesine bağlı Saray'da Yaşamkent Gold sitesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 11 katlı binanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binada oturanlar evlerini tahliye ederken dumandan etkilenenler oldu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangından etkilenen olmazken yangın çıkan dairede maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Pursaklar, İtfaiye, Ankara, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te 11 katlı binada korkutan yangın - Son Dakika


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