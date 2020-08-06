Başkent'te alev alev yanan otomobil küle döndü - Son Dakika

Başkent'te alev alev yanan otomobil küle döndü

ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alev yandı.

Yangın Ankara'nın Çankaya ilçesi Söğütözü caddesinde meydana geldi. Söğütözü Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir otomobilden nedeni bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobile yayılan alevleri kısa sürede söndürdü. Araçta maddi hasar meydana gelirken yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.