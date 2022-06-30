Başkent'te binayı su bastı - Son Dakika
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Başkent'te binayı su bastı

30.06.2022 20:21

Başkent'te binayı su bastı Başkent'te öğlen saatlerinden sonra etkili olan sağanak yağış Yenimahalle ilçesine bağlı Kayalar Mahallesi'nde bulunan bir binayı bastı.

Başkent'te binayı su bastı

ANKARA - Başkent'te öğlen saatlerinden sonra etkili olan sağanak yağış Yenimahalle ilçesine bağlı Kayalar Mahallesi'nde bulunan bir binayı bastı.

Başkent Ankara'da öğle saatlerinden sonra aniden bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde mazgalların tıkanması sebebiyle oluşan su birikintileri bir binanın sığınağına ve asansör boşluğuna doldu.

"Her yağmur yağdığında böyle mağdur hale geliyoruz"

Bina yöneticisi Yusuf Suntay, her yağmur yağdığında aynı olumsuzlukların yaşandığını belirterek, "Şentepe Kayalar Mahallesi'nde binamızı su bastı. Her yağmur yağdığında böyle mağdur hale geliyoruz. Binamız, depolarımız, asansörümüz su altında defalarca belediyeye müracaat etiğim halde kanalizasyonlar yapılmadı. Bu sefer de aynısı oldu. Belediyeye muhtar ile müracaat ettiğimiz halde hala ne gelen var ne giden var ne Büyükşehirden ne ASKİ'den ne de Yenimahalle'den muhtarla şimdi konuştum gelecekler diyor. Hala gelen giden yok. Durum bu şekilde kanalizasyon istiyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Ankara, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te binayı su bastı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkent'te binayı su bastı - Son Dakika
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