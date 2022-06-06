Başkent'te kaçakçılık operasyonları: 36 gözaltı - Son Dakika
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Başkent'te kaçakçılık operasyonları: 36 gözaltı

06.06.2022 15:16

Başkent'te kaçakçılık operasyonları: 36 gözaltı Ankara'da 30 Mayıs - 5 Haziran tarihleri arasında sigara, tütün ve alkollü içki ve kaçakçılığını önlemeye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 36 kişi gözaltına alındı.

Başkent'te kaçakçılık operasyonları: 36 gözaltı

ANKARA - Ankara'da 30 Mayıs - 5 Haziran tarihleri arasında sigara, tütün ve alkollü içki ve kaçakçılığını önlemeye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 36 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığını önlemeye yönelik 30 Mayıs - 5 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 36 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda; 901 bin 200 adedi dolu olmak üzere toplam 1 milyon 376 bin 200 makaron, 289 bin 180 tıbbi ilaç, 14 bin 75 adet elektronik/muhtelif eşya, 854 litre sahte alkollü içki, 250 paket kaçak sigara, 184 kg tütün, 114 adet sahte bandrol, 105 adet puro, 21 adet cep telefonu, 2 adet kaçak otomobil, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet sigara sarma makinesi ve 1 adet hava kompresörü ele geçirildi.

Başkent'te kaçakçılık operasyonları: 36 gözaltı
Başkent'te kaçakçılık operasyonları: 36 gözaltı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te kaçakçılık operasyonları: 36 gözaltı - Son Dakika

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