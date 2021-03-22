Başkent'te Nevruz coşkusu - Son Dakika

Ankara'da Mamak Belediyesi tarafından, Türklerin bahar bayramı olarak yüzyıllardır kutladığı Nevruz Bayramı için renkli bir etkinlik gerçekleştirildi.

Mamak Belediyesi, baharın müjdecisi Nevruz Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenledi. Mamak Belediyesi'nin Ortaköy Mahallesi'nde inşa ettiği Mahalle Konağı'nda gerçekleşen etkinliğe Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak İlçe Jandarma Komutanı Uğur Avcı, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, Milliyetçi Hareket Partisi Mamak İlçe Başkanı Mustafa Esen, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam Sırmalı, Başkan Kös eve protokol üyeleri, konağın bahçesinde yakılan Nevruz Ateşi'nden atladı, demir dövdü.

Nevruz ateşinden atlanıp, örste demir dövüldü

Nevruz'un Türklerin Ergenekon'dan çıkış destanı olduğunu, yeniden doğuşu temsil ettiğini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Türk'ün bayramını böylesi coşkuyla kutlamak, kendi özümüze dönüş anlamında çok önemli bir özelliği ortaya koyuyor. Bu tip etkinliklerin bayram havasında geçmesi bu bakımda da çok önemlidir. Biz Mamak Belediyesi olarak Türk'ün kadim gücünün yaşatılmasında elimizden geleni gösterdik, gösteriyoruz ve göstermeye de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Demir dövme ve ateş üzerinden atlama gibi ritüellerinin gerçekleştirileceği kutlamada, Mamak Belediyesi Halk Oyunları Seğmen ekibi oynadıkları oyunla büyük alkış alırken, Mamak Belediyesi Orkestrası da mini bir Türk halk müziği konseri gerçekleştirdi. Ayrıca programa katılan vatandaşlara Mamak Belediyesi ikram araçlarından çay ve çorba ikram edildi. - ANKARA