Son Dakika Haberleri: Başkent'te Otobüs Alev Alev Yandı

Başkent'te Otobüs Alev Alev Yandı

57 dakika önce

Başkent'te otobüs alev alev yandıANKARA - Ankara'nın Etimesgut İlçesinde bir otobüs yandı.

Başkent'te otobüs alev alev yandı

ANKARA - Ankara'nın Etimesgut İlçesinde bir otobüs yandı.
Alınan bilgiye göre, Etimesgut Zırhlı Birlik önünde meydana gelen olayda, Ümitköy istikametine seyreden özel halk otobüsünde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede otobüsü saran alevler olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında maddi hasar yaşanırken can kaybı olmaması sevindirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 07:02 Kaynak: İHA

Etimesgut, 3. Sayfa
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