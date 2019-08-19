Başkent'te trafik kazası: 2 yaralı
1 saat önce
Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Ankara Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:07 Kaynak: İHA
'nın Sincan
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Selçuklu
Mahallesi Hürriyet
Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, 16 KD 230 plakalı araç ile 44 EA 036 plakalı araç çarpıştı. Kazada 44 EA 036 plakalı araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar Rabiya B. ve Esra S., olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. - ANKARA
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