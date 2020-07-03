Başkent'te yürüyen merdivenler ışıl ışıl - Son Dakika

Başkent'te yürüyen merdivenler ışıl ışıl

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında ekonomik ömrünü tamamlayan ya da çalışmayan yürüyen merdiven ve asansörlerin bakım-onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında ekonomik ömrünü tamamlayan ya da çalışmayan yürüyen merdiven ve asansörlerin bakım-onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Başkent'te yeni bir uygulama daha başlatan Kent Estetiği Daire Başkanlığı, yürüyen merdivenleri renkli led ışıklarla aydınlatıyor.

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Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı, Başkent genelinde gerçekleştirdiği çalışmalarla kenti daha güvenli ve estetik bir görünüme kavuşturmaya devam ediyor.


Başkent'te yaya alt ve üst geçitlerinde bulunan yürüyen merdivenler rengarenk led ışıklarla donatılmaya başlandı.


Yürüyen merdivenlerde farkındalık ve güvenli görsel tasarım


Asansör ve yürüyen merdivenlerin bakım ve onarımını kendi olanaklarıyla gerçekleştiren Kent Estetiği Daire Başkanlığı, Başkentlilerin güvenliğine de büyük önem veriyor.


Yürüyen merdivenleri daha görünür kılarak farkındalığı artırmayı ve bu sayede yaya güvenliğini sağlamayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, yeni uygulama ile hava karardıktan sonra yaşanabilecek kazaların da önüne geçmeyi planlıyor. Kırmızı, beyaz, yeşil, mavi ve mor renkli led aydınlatmalarla donatılan yürüyen merdivenler, görsel anlamda da göz alıcı tasarımıyla Başkentlilerin beğenisini kazanıyor.


Uygulama kent geneline yayılacak


İlk etapta Havaş, YDA ve Osmanlı Aile Yaşam Merkezi önünde bulunan 8 yürüyen merdivene takılan led ışıklar, kent genelinde yaygınlaştırılarak 30 noktaya daha uygulanacak.


Kent Estetiği Daire Başkanlığı Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri, yaya trafiğinin yoğun olduğu noktalarda çalışmayan ya da ekonomik ömrünü tamamlayan asansör ve yürüyen merdivenlerin montaj ve demontaj çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. - ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yürüyen merdivenler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 11:59 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkent'te yürüyen merdivenler ışıl ışıl - Son Dakika

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