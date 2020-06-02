Başkent'te zehir tacirlerine darbe: 30 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Başkent'te zehir tacirlerine darbe: 30 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Başkent'te zehir tacirlerine darbe: 30 kilogram uyuşturucu ele geçirildi Ankara'nın Mamak ve Çankaya ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Başkent'te zehir tacirlerine darbe: 30 kilogram uyuşturucu ele geçirildi ANKARA - Ankara'nın Mamak ve Çankaya ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotim ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda bazı kişilerin uyuşturucu madde satma hazırlığında olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Narkotim ekipleri Mamak ve Çankaya ilçelerinde operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonda, 30.2 kg esrar, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 99.420 TL ele geçirildi. Operasyonda 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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