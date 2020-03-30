Başkentte 2 eski konak yandı - Son Dakika

Başkentte 2 eski konak yandı
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Ankara'da kullanılmayan 2 eski konak çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Ankara'da kullanılmayan 2 eski konak çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Altındağ ilçesi Anafartalar Mahallesi Ahmet Adnan Saygun Caddesi'nde bulunan eski bir konakta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın kısa süre sonra bitişikteki konağa da sıçradı.
Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Kontrol altına alınan yangında konaklar kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 04:38 Kaynak: AA
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