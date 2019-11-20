Başkentte alkollü sürücünün kuryeye çarptığı anlar kamerada

ANKARA - Ankara'da ters yöne giren alkollü sürücü kurye'ye çarparak ağır yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan General Tevfik Sağlam Caddesinde seyreden alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Ters yöne giren alkollü sürücüyü son anda gören motosikletli kurye Efe Uysal duramayarak otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atarak savrulan Efe Uysal ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Efe Uysal'a ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.