Başkentte belediyenin hibe ettiği sebze fidelerini satan kişiye cezai işlem - Son Dakika
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Başkentte belediyenin hibe ettiği sebze fidelerini satan kişiye cezai işlem

18.05.2022 14:42
Başkentte belediyenin hibe ettiği sebze fidelerini satan kişiye cezai işlem

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, annesine hibe olarak verilen 2 bin 100 domates ve 420 biber fidesini satan kişiye cezai işlem uyguladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, annesine hibe olarak verilen 2 bin 100 domates ve 420 biber fidesini satan kişiye cezai işlem uyguladı.

Büyükşehir Belediyesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, zabıta ekipleri, ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığının kırsalda üretimi desteklemek amacıyla yüzde 75'i hibe, yüzde 25'i de çiftçi katkı paylı olmak üzere dağıtılan sebze fidelerinin, Ayaş ilçesindeki bir iş yerinde satışa sunulduğu bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine çalışma başlatan zabıta ekipleri, A.D'nin ABB'den annesine hibe ile verilen 2 bin 100 domates ve 420 biber fidesini kendisine ait iş yerinde satışa sunduğunu tespit etti.

Sebze fidelerine el koyan zabıta görevlileri, iş yeri sahibi A.D'ye Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uyguladı.

A.D. ile anne ve babasının, ABB'nin çiftçilere yönelik hibe programları listesinden çıkarıldığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Başkentte belediyenin hibe ettiği sebze fidelerini satan kişiye cezai işlem - Son Dakika
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