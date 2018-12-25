Son Dakika Haberleri: Başkentte Eğitime Kar Tatili

Başkentte Eğitime Kar Tatili

1 saat önce

Ankara Valisi Vasip Şahin, kuvvetli kar yağışı ve buzlanma beklentisi nedeniyle kentte yarın eğitime ara verildiğini bildirdi.

Başkentte Eğitime Kar Tatili, System.String[]
Ankara Valisi Vasip Şahin, kuvvetli kar yağışı ve buzlanma beklentisi nedeniyle kentte yarın eğitime ara verildiğini bildirdi.

Şahin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre kuvvetli kar yağışının yarın sabaha kadar devam edeceğini belirtti.

Vali Şahin, kuvvetli kar yağışı ve beraberinde oluşacak yoğun buzlanma nedeniyle öğrenci ve vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için yarın başkent genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:15 Kaynak: AA

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