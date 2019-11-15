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Başkentte hırsızlık operasyonu

6 saat önce

Başkentte araç çekicisi ve kamyon dorselerini çaldıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

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Başkentte araç çekicisi ve kamyon dorselerini çaldıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Mamak ilçesi Kutludüğün Mahallesi Taşocakları mevkisinde araç çekicisi ile kamyon dorsesi çalınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin araştırması sonucu, hırsızlık olayının S.A, Ö.T, Y.Ü, R.Ü. ve H.Y. tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

Jandarma ekipleri, operasyonla 5 zanlıyı gözaltına aldı.

Bu arada, zanlıların Elmadağ ilçesi Hasanoğlan mevkisinden bir başka dorseyi de çaldığı, araçları Yenimahalle ilçesindeki İvedik Hurdacılar Sitesi'ne kiraladıkları vinç ve tırla götürüp parçalayarak sattıkları tespit edildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 07:32 Kaynak: AA
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