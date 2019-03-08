Son Dakika Haberleri: Başkentte İnşaattan Hırsızlık Yapanlara Operasyon

Başkentte İnşaattan Hırsızlık Yapanlara Operasyon

56 dakika önce

Başkentte bir inşaattan kalıp malzemesi çaldıkları ileri sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Başkentte İnşaattan Hırsızlık Yapanlara Operasyon, System.String[]
Başkentte bir inşaattan kalıp malzemesi çaldıkları ileri sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gölbaşı ilçesinde inşaat malzemesi hırsızlığı yapıldığı ihbarını alan Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.

Hırsızlıkta kullanılan aracı tespit ederek takibe alan ekipler, zanlıları, çalıntı malzemeleri Yenimahalle ilçesi OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde hurdacılık yapan E.E'ye satmaya çalışırken suçüstü yakaladı.

Araçta yapılan aramada, 60 kalıp malzemesi, 25 laminat parke, bir koli çivi, 11 klozet musluk başı, bir paket tel ve bir paket alçı filesi ele geçirildi.

Jandarmadaki sorgularında suçlarını kabul eden M.E, Ö.U. ve 12 ayrı suçtan kaydı bulunan O.Ç, adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 08:18 Kaynak: AA

Ankara, Organize Sanayi Bölgesi, Güncel
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