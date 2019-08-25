Son Dakika Haberleri: - Başkentte lüks otomobil takla attı: 1 yaralı
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- Başkentte lüks otomobil takla attı: 1 yaralı

1 saat önce

- Başkentte lüks otomobil takla attı: 1 yaralıANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde lüks bir otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak araziye uçtu.

- Başkentte lüks otomobil takla attı: 1 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde lüks bir otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak araziye uçtu.

Edinilen bilgilere göre, Ankara'nın Çankaya ilçesi Turan Güneş Bulvarında ilerleyen 06 AT 7066 plakalı lüks bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak boş bir araziye uçtu.

Kaza sonucu sürücü hafif bir şekilde yaralanırken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü, hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Çankaya, Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 03:34 Kaynak: İHA
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