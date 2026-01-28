Başkentte metro çalışması nedeniyle bazı otobüs güzergahlarında düzenleme yapıldı

EGO Genel Müdürlüğünce, AnkaraRay Dikimevi bağlantılı Natoyolu Metro Hattı inşaat çalışmalarının devam etmesi nedeniyle bazı otobüslerin güzergahlarında 2 Şubat'tan itibaren geçerli olmak üzere alternatif hat düzenlemesine gidildiği bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bazı otobüs seferlerinde Natoyolu Metro inşaat çalışmaları nedeniyle alternatif hat düzenlemeleri yapıldı.

Bu kapsamda Kıbrısköyü, Yeşilbayır, Yeni Bayındır ve Küçük Kayaş mahallelerine hizmet veren 355, 357, 361, 374, Akşemsettin, Durali Aliç ve Boğaziçi mahallelerine hizmet veren 351, 353, Mutlu, Cengizhan, Ege, Fahri Korutürk, Şirintepe, Şahintepe ve Misket mahallelerine hizmet veren 330, 340, 346, 338, 365, 367, Mutlu, Kutlu, Kazım Orbay, Akdere, Türközü ve Şehit Cengiz Topel mahallelerine hizmet veren 375, 381, 382 numaralı hatlar mevcut güzergahlarında hizmet vermeye devam edecek.

Ayrıca, sabah ve akşam saatlerinde yolcu yoğunluğunun dengelenmesi ve vatandaşların ulaşım hizmetlerinden daha etkin ve verimli şekilde faydalanabilmesi amacıyla 2 Şubat'tan itibaren yeni ve düzenlenmiş hatlar ile Kayaş, Bağderesi ve Mamak Banliyö Tren İstasyonları ile Ankaray bağlantılı toplu taşıma hizmeti verilmeye başlanacak.

Açıklamada, yeni ve düzenlenmiş hatlar şöyle sıralandı:

"356 Kıbrısköyü - Yeşilbayır - Zerdalitepe - Kayaş Banliyö Tren İstasyonu, 358 Akşemsettin - Durali Aliç - Boğaziçi - Bağderesi Banliyö Tren İstasyonu, 386 Mutlu - Ege - Şirintepe - Misket - Mamak Banliyö Tren İstasyonu, 384 Mutlu - Akdere - Şehit Ayhan Babadağ Caddesi - Kolej - Kurtuluş (Ring)."

Yeni hatların ücretlendirme ve aktarma bilgilerine de yer verilen açıklamada, "356, 358 ve 386 numaralı hatlarda ilk biniş ücretleri, tam 17,50 lira, öğretmen 13,00 lira, öğrenci 8,50 lira olarak uygulanacaktır. Bu hatlardan TCDD Banliyö Trenlerine yapılan aktarmalarda aynı ücret tarifesi geçerli olacaktır. TCDD Banliyö Trenlerinden söz konusu hatlara yapılan aktarmalar ücretsiz olacaktır. 384 numaralı hat üzerinden Ankaray hafif raylı sistemine ve Ankaray'dan 384 numaralı hatta yapılan aktarmalar ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

Hatlara ait servis saatleri, hizmetin başladığı tarihten itibaren EGO'nun resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden duyurulacak.