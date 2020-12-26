Cinnah Caddesinde denetim yapan polis ekipleri
Kızılay
Polis ekiplerinin araçları durdurması
Sürücülerin izin belgelerinin kontrol edilmesi
Ulus Meydanı
Polis ekiplerinin denetimi
Gazi Mustafa Kemal Bulvarında açık olan bazı marketler
Marketetn alış veriş yapan vatandaşlar
ANKARA - Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde, sokak ve kontrol noktalarında yeni tip koronavirüs tedbirleri denetlendi. (2)
Kaynak: AA
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