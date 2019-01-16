Son Dakika Haberleri: Başkentte Yangın

Başkentte Yangın

50 dakika önce

Ulus'ta 5 katlı binanın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

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Ulus'ta 5 katlı binanın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ulus Anafartalar ile Hisar Parkı caddeleri kesişimindeki 5 katlı binanın bacasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Öte yandan, Pursaklar ilçesi Saray mevkisinde bir akaryakıt istasyonu yakınlarında, seyir halindeki 27 Z 5065 plakalı tırın dorsesinde yangın çıktı.

Profil sac yüklü olduğu öğrenilen tırın dorsesindeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken dorsede hasar meydana geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:14 Kaynak: AA

İtfaiye, Ulus, Güncel
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