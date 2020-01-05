Başkentte yankesicilik operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Başkentte yankesicilik operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Ankara'da üzerilerine çamur bulaştırdıktan sonra temizleme bahanesiyle yardımına gittikleri kişilerin cüzdanlarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Başkentte yankesicilik operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Ankara'da üzerilerine çamur bulaştırdıktan sonra temizleme bahanesiyle yardımına gittikleri kişilerin cüzdanlarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, "pislikçilik" yöntemiyle yankesicilik yapan kişileri takibe aldı.

Özellikle yaşlıları hedef alan zanlıların, üzerilerine çamur bulaştırdıktan sonra temizleme bahanesiyle yanlarına gittikleri 81 ve 89 yaşındaki iki kişinin cüzdanlarını çaldıkları tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 12:12 Kaynak: AA
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