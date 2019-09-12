Başkentte yanmış erkek cesedi bulundu

Sincan ilçesinde yanmış erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Tandoğan Mahallesi'ndeki eski hayvan pazarının olduğu boş araziden geçen dere yatağında dün akşam saatlerinde yanmış ceset görenler durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen ekiplerin incelemesi sonucu cesedin Mehmet Karadavut'a ait olduğu belirlendi.
Karadavut'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen inceleme sürüyor.